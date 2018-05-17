Diyanet'ten vatandaşlara, oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur açıklamasında bulundu.

Ramazan’ı Şerif’in gelmesiyle birlikte binlerce Müslüman oruç tutuyor. Fakat alışkanlıklarımızdan dolayı gün içinde oruçlu olduğumuzu unutarak bir şey yiyip içebiliyoruz. Böyle bir durumda akıllara direkt "Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Diyanet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, unutarak yeme ve içmenin orucu bozmadığını söyledi.

İşte o açıklama:

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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Osmanlı döneminde çocukları oruca katma oyunları

Sadaka taşları oyunu

Bu oyun topluma, taşı bile sadakaya dönüştüren hayır anlayışını kazandırmıştı. En çok bilinen oyunlardan biriydi. Çocuklar sokak sokak gezip taşlar toplar ve bu taşlarla, özellikle sakat leylekler için ev kurarlardı.

Fukara sofrası

Bu oyun ihtiyaç sahiplerinin durumunu çocuklar daha iyi anlasın diye oynanırdı. Genelde Ramazan ayının başı, ortası ve sonunda olmak üzere üç defa oynanırdı.

Oyunda varsayalım ki biz çok fakiriz denilir ve o günlerde iftar sofrasından doymadan kalkılırdı.

Sadaka kutusu oyunu

Çocuklar için çarşıdan, süslü, ufak karton ya da ahşap kutular alınırdı. Ramazan boyunca çocuk teşvik edilir ve kutuya atmak için para toplanırdı. Kutuda toplanan para ile ise bütün aile ihtiyacı olan kim olduğuna karar verir ve ona verilirdi. Bu sandıklar minyatür bir çeyiz sandığını anımsatırdı.

Misafir ağırlama oyunu

Bu oyunda mahallenin en çok yardıma ihtiyacı olan ailesi, çocuklarıyla iftara çağrılırdı. Gelen misafirin giyimi kuşamı asla yadırganmazdı. Konakta yaşayan, çocuklar başta olmak üzere, herkes gelen misafire hizmet ederdi.

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