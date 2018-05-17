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RAMAZAN HABERLERİ

Kutsal mekanlarda sahur yoğunluğu

Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar çoğunlukta olmak üzere, kenti gezmeye gelen birçok ziyaretçi orucunu açtıktan sonra tarihi yerleşkede sahura kadar vakit geçiriyor.

AA
Şanlıurfa'da vatandaşlar iftardan sonra Balıklıgöl ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.
Şanlıurfa'da vatandaşlar iftardan sonra Balıklıgöl ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

İnanç turizminin önemli mekanlarından Şanlıurfa'da vatandaşlar ramazan dolayısıyla sahur vaktine kadar tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki kutsal mekanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Üç semavi dinin mensupları için kutsal kabul edilen ve dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak adlandırılan Balıklıgöl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Balıklıgöl, yanı başındaki Rızvaniye Cami ve Urfa Kalesi ile ramazan ayında mekanın manevi havasını solumak isteyenlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar çoğunlukta olmak üzere, kenti gezmeye gelen birçok ziyaretçi de orucunu açtıktan sonra tarihi yerleşkede vakit geçiriyor.

İmsak vaktine kadar dergah, Halilürrühman ve Aynzeliha göllerini gezen kimi ziyaretçiler, tarihi mekanda bol bol fotoğraf çektirip ziyareti ölümsüzleştirirken kimileri de balıklara yem atıp dua ediyor. Bazı vatandaşlar da sahurunu kent ile özdeşleşen ciğer kebabı yiyerek yapıyor.

İftardan sonra şehir ayrı bir güzel

Yerleşkeyi gezenlerden Memduh Bitik, yaptığı açıklamada, gündüz oruçlu oldukları için gece saatlerinde dışarıya çıkmayı tercih ettiklerini söyledi. Bitik, şehirdeki ramazan atmosferinin farklı olduğunu belirterek, "İftardan sonra şehir ayrı bir güzel oluyor. Hz. İbrahim'in makamını ziyaret ediyoruz. Bizim için de bir değişiklik oluyor. Hem de hava almış oluyoruz." dedi.

Kadri Ensari de arkadaşlarıyla yerleşkeyi gezdiğini dile getirerek, havaların ısınmaya başlaması dolayısıyla kentteki gecelerin daha fazla hareketlenmeye başladığını kaydetti. Ensari, herkesin özellikle gece saatlerinde Balıklıgöl'ün güzelliğini görmesini önerdi.

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