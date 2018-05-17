Bakan Soylu sahurunu Mehmetçik'le yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, Van ziyareti ardından Başkale ilçesindeki Albayrak 3. Hudut Piyade Birliğine gitti. Burada askerlerle beraber sahur yapan Soylu, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu sahur duasının ardından konuştu.

Ramazanda ailelerin de aynı sofrada buluştuğunu ifade eden Soylu, "Bütün bunlar bizi bir arada tutan unsurlardır. Burada yaptığınız hudut görevi esas itibarıyla bir milletin en onurlu görevidir. Kolay değildir bir göreve 'namus' diyebilmek. Onun için bu mübarek ramazan ayında ve bir sahur kahvaltısını hep birlikte yaptık." diye konuştu.

Güvenlik güçleri çok başarılı işler gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler gerçekleştiriyorsunuz ve bu başarılı işlerle bu memlekete yapılmak istenen kötülüklere fırsat vermiyorsunuz. Allah da onlara fırsat vermesin inşallah. Görüyorsunuz Filistin'de çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Bunlar acımasız ve vicdansızdırlar. Allah muhafaza zayıf düştüğümüz andan itibaren bize kötü davranıyorlar, biz kötü davranılmayı hak eden bir millet değiliz. Türlü türlü felaketler başımıza bulaştırmak istediler ama şu tablo Türk milletimizin emeğidir. Herkes vazifesini iyi yapacak. Huduttaki Mehmetçik ile onlarla beraber kol kola mücadele eden jandarmamız, polisimiz, doktoru, milletvekili, bakanı da herkes görevini yapacak. Biz vazifemizi iyi yaparsak ve sağlam sarılırsak, sarılıp sahip çıkarsak işimizi rast getirecek Cenab-ı Allah'tır. Sizlerle birlikte bir mübarek ramazan ayında burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hayatımın en güzel gecelerinden birini sizler sayesinde sahurda burada geçiriyorum."