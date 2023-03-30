Yersiz yurtsuz bir Ramazan daha

Arakanlı Müslümanlar, onlarca yıldır Myanmar ordusunun ve Budist çetelerin baskıları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İslamiyetin ilk kez 700’lü yıllarda ulaştığı Arakan’da günümüzde 2 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Arakanlı Müslümanlar dünyanın en fazla baskı gören etnik azınlıkları arasında gösteriliyor. Bölgede Budist idarecilerin 18’inci yüzyılda başlayan Müslüman katliamları, Myanmar’ın İngiliz egemenliğine girdiği dönemde de hız kesmeden devam etti.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Baskı ve katliamlara rağmen ülkelerini terk etmeyen Arakanlı Müslümanlar, Myanmar’ın bağımsız olduğu yıllarda da birçok kez katliam ve soykırım girişimlerine maruz kaldılar. Bu dönemle birlikte birçok Arakanlı Müslüman ülkesini terk ederek dünyanın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

2016 yılı sonrasında Arakanlı Müslümanlar, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarıyla, kapsamlı bir etnik temizlik ve soykırımla yüz yüze kaldı. Bu saldırılarda on binlerce Müslüman katledildi ve 1 milyondan fazlası evlerini terk ederek Bangladeş’e kaçmak zorunda kaldı. Bugün Arakanlı Müslümanların az bir kısmı vatanları olan Arakan’da yaşayabiliyor. Büyük bir kısmı Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde zor şartlar altında sığınmacı olarak hayata tutunma mücadelesi veriyor. Ramazan’da gönderilen yardımlarla yüzleri gülen Arakanlıları İslam dünyası da yalnız bırakmıyor.

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