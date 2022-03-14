Özgün Ramazan Ayına ne kadar süre kaldı?
ÖZGÜN HABERLER

Ramazan Ayı'na ne kadar süre kaldı?

Mübarek Ramazan ayı için bekleyiş sürüyor. Şaban ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahura kalkılacak ve ilk oruçlar için niyet edilecek. Türkiye'de de vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağını Ramazan ayının hangi gün başlayıp hangi gün biteceğini araştırıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan'a kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazana kaç gün var?
ramazan ayı

11 Ayın sultanı olarak bilinen mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan ayının manevi duyguları tüm yurdu sarmaya şimdiden başladı. Peki Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı başlangıcı hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için duyurduğu başlangıç tarihleri...

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor. Ramazan'a 19 gün var.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Şaban ayı ne zaman bitecek: Şaban ayının son günü hangi gün?
ÖZGÜN
Şaban ayı ne zaman bitecek: Şaban ayının son günü hangi gün?
Kerem yıldızlaştı Aslan derbide kazandı

Kerem yıldızlaştı
Aslan derbide kazandı

​Sarı kırmızılılar Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle yendi.
Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Ormanın hayaletini görüntülediler.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden derbide olay tercih: Stadyumdan ayrıldı!

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.