Ramazan Ayı'na ne kadar süre kaldı?

11 Ayın sultanı olarak bilinen mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan ayının manevi duyguları tüm yurdu sarmaya şimdiden başladı. Peki Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı başlangıcı hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için duyurduğu başlangıç tarihleri...

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor. Ramazan'a 19 gün var.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

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