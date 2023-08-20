Real Madrid, küresel bir markadır ve ticari geliri dünyadaki en yükseklerden biridir. Kulüp, Florentino Pérez liderliğindeki bir grup yatırımcı tarafından yönetilmektedir.

Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sırada, Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.