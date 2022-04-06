Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor

Spor

İstifası kabul edilmedi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Erginer, "Oyuncularıma, 'Başkanımız kabul ederse görevi de bırakacağım'ı söyledim soyunma odasında. Başkanımızla daha sonra konuştuk, kabul etmedi benim bu isteğimi"- "Temel amacımız Boluspor'un başarısı. Ne yapılması gerekiyorsa doğru zamanda onu yapmamız gerekiyor. Biran önce toparlanmamız şart"dedi.