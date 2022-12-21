Özgün Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası promosyonları kime verilecek?
ÖZGÜN HABERLER

Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası promosyonları kime verilecek?

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın promosyon ödemesi yapılacak. Peki Sağlık çalışanlarının promosyonları ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası banka promosyonları nakit mi verilecek peşin mi?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman yatacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar peşin ne kadar nakit verilecek?
Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası promosyonları ne kadar?

Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Sağlık Bakanlığı banka promosyonları kime verilecek?

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?
İzmirde endişelendiren görüntü

İzmir'de endişelendiren görüntü

Uzman isimden 'acil' çağrı: Derin yarık ve göçükler oldu.
Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elon Musktan yeni ifşa dosyası: Eski yönetim Pentagonun psikolojik savaş hesaplarına koruma sağladı

'Koca Yusuf'lar yurda döndü

'Koca Yusuf'lar yurda döndü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan mürettebata seslendi: Milletim adına teşekkür ve tebrik ediyorum.

​Bakan Nebati: Aldığımız önlemlerle daha belirgin şekilde düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.