Türkiye'ye Rusya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise beklenen yağışlar ile ilgili uyarılarını paylaştı. Sakarya'nın da yer aldığı açıklamada vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları yönünden uyarılarda bulunuldu. Peki Sakarya'da yarın okullar tatil mi?





SAKARYA'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Sakarya'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Sakarya Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama paylaşmadı. Sakarya'da yarın (6 Şubat) eğitim sürecek.

HENDEK İLÇESİNDE EĞİTİME 2 GÜN ARA





Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebi ile bazı mahallelerde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Mevcut hava şartlarının olumsuz olması, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile 05.02.2024 Çarşamba ve 06.02.2024 Perşembe günleri Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu ve Beylice Ortaokulu'nda eğitim öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verilmesine ve Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.





SAKARYA VALİLİĞİNDEN YOĞUN KAR UYARISI





Sakarya Valiliği, şehir genelinde akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle uyarılarda bulundu.





Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun 5-10 santimetre, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerde 20 santimetre üzeri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.





METEOROLOJİ'DEN SAKARYA İÇİN UYARI





Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (5-10 cm, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerinde 20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı 05.02.2025 18.00-07.02.2025 14.00

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