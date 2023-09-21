Salsa sosu
Salsa sos Meksika'dan tüm dünyaya yayılan ve çok sevilen soslardan. Birçok yemeğin yanında servis edilen salsa sos özellikle cips batırmak için birebir. Siz de evinizde salsa sos yapmak isterseniz bu tarifi kesinlikle kaçırmayın.
SALSA SOSU NERELERDE KULLANILIR?
Salsa sosları, Meksika mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Tacos, burritos, enchiladas ve nachos gibi birçok Meksika yemeğinin yanında servis edilir. Ayrıca, tortilla cipsleri için bir dip olarak da kullanılır.
SALSA SOS TARİFİ
Salsa sosları, farklı şekillerde hazırlanabilir. En yaygın salsa sosu, domates, soğan, sarımsak, acı biber ve baharatlardan yapılır. Bu sos, pişmiş veya çiğ olarak hazırlanabilir.
SALSA SOSU HAZIRLANIR?
2 diş sarımsak
5 dal maydanoz
4 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet küçük soğan
Çeyrek limonun suyu
Karabiber
Acı sos
Tuz
SALSA SOSU YAPILIŞI
Kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
Soyduğunuz domatesleri mutfak robotundan geçirdikten sonra bir tabağın içine aktarın.
Biberleri ve soğanları güzelce temizleyin.
Temizlenen sebzeleri küçük küçük doğradıktan sonra domateslerin üzerine ekleyin.
Sarımsakları ve maydanozları tabağın üzerine ince ince kıyın.
Tabağın üzerine en son limon suyunu da ilave ettikten sonra tuz, karabiber ve acı sosunu ekleyip karıştırın.
Sosunuz hazır, buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
SALSA SOSU ÇEŞİTLERİ
Salsa sosları, genellikle evde yapılır. Ancak, hazır olarak da satın alınabilir.