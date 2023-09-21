Salsa sos Meksika'dan tüm dünyaya yayılan ve çok sevilen soslardan. Birçok yemeğin yanında servis edilen salsa sos özellikle cips batırmak için birebir. Siz de evinizde salsa sos yapmak isterseniz bu tarifi kesinlikle kaçırmayın.

SALSA SOSU NERELERDE KULLANILIR?

Salsa sosları, Meksika mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Tacos, burritos, enchiladas ve nachos gibi birçok Meksika yemeğinin yanında servis edilir. Ayrıca, tortilla cipsleri için bir dip olarak da kullanılır.

SALSA SOS TARİFİ

Salsa sosları, farklı şekillerde hazırlanabilir. En yaygın salsa sosu, domates, soğan, sarımsak, acı biber ve baharatlardan yapılır. Bu sos, pişmiş veya çiğ olarak hazırlanabilir.

SALSA SOSU HAZIRLANIR?

Malzemeler

2 diş sarımsak

5 dal maydanoz

4 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet küçük soğan

Çeyrek limonun suyu

Karabiber

Acı sos

Tuz

SALSA SOSU YAPILIŞI

Kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Soyduğunuz domatesleri mutfak robotundan geçirdikten sonra bir tabağın içine aktarın.

Biberleri ve soğanları güzelce temizleyin.

Temizlenen sebzeleri küçük küçük doğradıktan sonra domateslerin üzerine ekleyin.

Sarımsakları ve maydanozları tabağın üzerine ince ince kıyın.

Tabağın üzerine en son limon suyunu da ilave ettikten sonra tuz, karabiber ve acı sosunu ekleyip karıştırın.

Sosunuz hazır, buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

SALSA SOSU ÇEŞİTLERİ

Guacamole: Avokado, domates, soğan, sarımsak ve limon suyu ile yapılan bir sostur.

Salsa verde: Yeşil domates, biber, soğan ve sarımsak ile yapılan bir sostur.

Salsa roja: Kırmızı domates, biber, soğan ve sarımsak ile yapılan bir sostur.

Salsa macha: Acı biber, sarımsak, soya sosu ve susam yağı ile yapılan bir sostur.

Salsa sosları, genellikle evde yapılır. Ancak, hazır olarak da satın alınabilir.







