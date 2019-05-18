Kanaat önderleri hizmeti anlatacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimleri için 23 Haziran’da yenileme kararı vermesinden sonra AK Parti, sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan seçmenler üzerine çalışma başlattı. 31 Mart'ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin kişiye yönelik analizlerde muhafazakar Kürt seçmenin sandıktan uzak durduğu görüldü. Seçim sonucuyla ilgili yapılan bazı araştırmalarda muhafazakar Kürt seçmenin, özellikle HDP’nin işaret ettiği CHP’nin adayına oy vermek istemediği fakat seçim sürecinde bazı söylemlerden rahatsız olduğu için sandığa gitmediği tespit edildi.

ETKİLİ İSİMLER DEVREYE GİRECEK

Bu nedenle AK Parti, muhafazakar Kürt seçmen olarak tanımlanan kitle üzerinde etkili olan isimleri devreye sokacak. Muhafazakar Kürt seçmenin üzerinde etkisi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden kanaat önderleri İstanbul’a gelerek sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan seçmenle temasa geçecek. Kanaat önderleri yapacakları görüşmelerde özellikle AK Parti döneminde yapılan hizmetleri hatırlatacak. Bölgenen önde gelenleri, Doğu ve Güneydoğu'nun terörden arındırıldıktan sonra yaşadığı olumlu değişime vurgu yapacak. AK Parti kaynakları, muhafazakar Kürt seçmen arasında oy alınmayan kesimlere yönelik bir politika izleneceğini belirterek, "Belediye başkanları, milletvekilleri ve bu nüfus üzerinde etkisi olan isimler, hemşehri ilişkilerine dayanan münasebetlerini daha güçlü bir hale getirecek. Mümkünse herkesin İstanbul’a zaman ayırması, çalışmalara bizzat katılım olmasa bile telefon diplomasisi kurulması sağlanacak. Türkiye’nin birçok yerinden siyasi aktörler, kamuoyunda bilinen tanınan şahsiyetlerin İstanbul’daki çalışmalara katkı sunması sağlanacak” bilgisini verdi.

REKLAM

HAYIRSEVERLER DE SAHAYA

Benzer çalışmalar İstanbul’da yoğun nüfusu olan hemşehrilerle ilgili de gerçekleşecek. İstanbul’da Sivaslılar, Kastamonulular ve Ordular başta olmak üzere yoğunluklu hemşehri topluluklarına yönelik de çalışma yürütülecek.