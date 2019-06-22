Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Muhasebecilerden yalanlama İmamoğlunu desteklediğimiz haberi gerçek değil
23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

Muhasebeciler İmamoğlu'nu destekliyor haberine yalanlama

Muhasebecilerden yalanlama: İmamoğlu'nu desteklediğimiz haberi gerçek değil

İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Muhasebeciler İmamoğlu'nu destekliyor' haberine tepki gösterdi. Kahveci, yapılan açıklamayı kınadıklarını belirterek 'İstanbul'daki 45 bine yaklaşan Mali Müşaviri ya da Muhasebeciyi bağlamamaktadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ethem Yüksel Kahveci.
Ethem Yüksel Kahveci.

İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinde çıkan 'Muhasebeciler İmamoğlu'nu destekliyor' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

"20.06 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinin 4. Sayfasında çıkan 'Muhasebeciler İmamoğlu’nu destekliyor' haberini şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz" diyen Kahveci şöyle devam etti:

"Zira TÜRMOB un ve İSMMMO’nun eski ve yeni yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir platformda İmamoğlu’na destek açıklamaları İstanbul’da ki 45 bine yaklaşan Mali Müşaviri yada Muhasebeciyi bağlamamaktadır.

Bu haber seçimlerin arifesinde tamamen bir algı operasyonudur. İstanbul’daki Mali Müşavirlerin minimum yarısı farklı siyasi görüşten olabilir.

Kaldı ki, İstanbul Mali Müşavirler Odası yada TÜRMOB siyasi görüş açıklamak durumunda olan bir yer yada kurum değildir. Bu tamamen bir algı operasyonudur.

Saçma bir algı operasyonu

  • Yapılan şey olduğu gibi yanlıştır. Çok değerli İstanbul seçmeninin iradelerini etkilemeye yönelik çok saçma bir algı operasyonudur. Bunun Meslekte Birlik olarak kabul edilebilmenisinin imkanı yoktur. Zira oda Meslek ve Meslektaşın sorunu ile ilgilenmesi gereken bir kurumdur. Siyasete bulaşmaması gereken bir yerdir. Yapılan bu talihsiz açıklamanın tekzip edilmesini İSMMMO’nun ve TÜRMOB un yetkililerinden beklemekteyiz"

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