Sandık başlarına tecrübeli müşahit

AK Parti, yenilenecek İstanbul seçimi için sandık teşkilatlarında ‘tecrübe’ değişimine gitti. Usulsüzlüklerin 23 Haziran’da tekrarlanmaması için önlem alan AK Parti, sandık başlarında tecrübeli kadrolara görev verecek. AK Parti’nin sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri daha önce görev yapmış ve seçim hukukunu bilen kişiler arasından oluşacak. Özellikle 31 Mart seçimlerinde sıkıntı yaşanan sandıklar bu isimlere emanet edilecek.

AK PARTİ BU KEZ İŞİ DAHA SIKI TUTUYOR

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da geçerli olduğu halde geçersiz sayılan oylar, birleştirme tutanaklarında yanlış yazılan rakamlar, sayım sırasında yapılan hatalar seçimin kaderini belirledi. Seçim sonrasında yapılan itirazlar sonucunda iki aday arasındaki fark hızla erimesine rağmen oyların tamamının sayılamaması nedeniyle gerçek rakamlara erişilemedi. Bu nedenle AK Parti, YSK’nın iptali sonrasında bu hataların tekrarlanmaması için sandıklarda görev yapan isimleri özenle belirleyecek.

BİRKAÇ SEÇİM DENEYİMİ OLMALI

AK Parti sandık kurullarında görev yapacak ve sandıklara müşahit olarak görev alacak üyelerinde tecrübe arayacak. Daha önceki seçimlerde görev yapmış ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamış isimlere tekrar görev verecek. Birkaç seçim geçirmiş, seçim hukukundan en az bir hukukçu kadar anlayacak kişiler arasından seçilecek. Müşahitlerin bir kısmının da hukukçular arasından seçilmesi değerlendiriliyor.





HATALARA ANINDA İTİRAZ EDİLECEK

Özellikle daha önceki seçimlerde görev almış ama son seçimlerde göreve talip olmamış isimlerle görüşülerek bunların sandıklara sahip çıkması istenecek. AK Parti bu önlem ile hataların anında tespit edilerek sayım işlemi sırasında itiraz edilmesini hedefleyecek.

Tecrübe konusunda yetersiz olan AK Partili sandık görevlileri için ise eğitimler yoğunlaştırılacak. Sandık başından yaşanan olumsuz örnekler üzerinden sandık görevlilerine eğitim verilecek. Bu şekilde 23 Haziran’da sayım sırasında en az hatanın yapılması sağlanacak.

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HER KATA HER SANDIĞA MÜŞAHİT

AK Parti müşahit sayısını da artıracak. Her okula, her kata da müşahit koyacak. Böylece İstanbul seçimlerinde AK Parti adına yaklaşık 400 bin müşahit görev yapacağı konuşuluyor. Ayrıca AK Parti’nin hukukçu kurmayları da seçim günü sandık başlarında görev alacak.

31 Mart İstanbul seçimlerinde müşahitlerin birçoğunun tecrübesiz olması, bir kısmının sayımlar tamamlanmadan sandık başlarını terk etmesi, görevlendirilenlerin bir kısmının oylar sayılırken dikkatli davranmamasının oy çalınmasına neden olduğu tespit edildi.