SGK personel alımı 2025: 100 Denetmen Yardımcısı alım ilanı yayınlandı! Kimler başvurabilir, şartlar neler? İşte tüm detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı personel alımına ilişkin duyurusunu yayımladı. 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak. Başvurular 20 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.





SGK personel alımı ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapacak 100 denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmî duyuruya göre başvurular 20 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya doğrudan kariyerkapisi.gov.tr adresinden yapabilecek.





Başvuru nasıl yapılacak?

Adaylar, başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra kimlik, eğitim ve KPSS bilgilerini sisteme yükleyecek. Başvuru süresi boyunca bilgiler güncellenebilecek, yeni belge ekleme veya mevcut belgeleri değiştirme imkânı olacak. Yurtdışında eğitim gören adayların ise YÖK denkliği bulunan “Denklik Belgesini” başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekiyor.





Sözlü sınav Aralık ayında yapılacak

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS puanına göre sıralanacak. Her bir kadro için 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavlar 8 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında, SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. Sınav tarih, saat ve yer bilgileri en az 15 gün önce SGK’nın resmi internet sitesi (sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.





Başvuru şartları neler?

SGK denetmen yardımcılığına başvuracak adayların şu şartları taşıması gerekiyor: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak, En az dört yıllık lisans mezunu olmak (ilgili fakülte ve bölümlerden mezuniyet şartı aranıyor), 2024 veya 2025 KPSS’den en az 70 puan almak, 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 2025 itibarıyla), Görevini sürekli yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.





Değerlendirme ve atama süreci