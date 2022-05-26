Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası final maçı biletleri ne kadar?

Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli olmasıyla birlikte taraftar 26 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul’da oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatlarını oldukça merak ediyordu. Peki, Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman? Türkiye Kupası final maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

Türkiye Kupası final maçı biletleri ne kadar?

Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman?

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin sonunda bu yılın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu belli olacak.

Türkiye Kupası final maçı biletleri ne kadar?

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın biletleri 50 TL ve 100 TL’den satılmasına karar verildi. Batı tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Doğu tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı, biletleri 100 TL’den alacak. Güney tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Kuzey tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı ise biletleri 50 TL’den alabilecek.

Türkiye Kupası Final maçı biletleri, bugün saat 15.00’te satışa çıkacak.

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