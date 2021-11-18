Galatasaray Fenerbahçe maçı son 10 yılın skorları: En çok kim kazandı?

Süper Lig'de mücadele eden iki takımdan Fenerbahçe iç saha maçlarını Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynarken, Galatasaray'ın iç saha maçlarına Sarıyer'deki Nef Stadyumu ev sahipliği yapmaktadır. Süper Lig'de bu hafta gerçekleşecek Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son 10 yılın skorları merak kazandı.
GALATASARAY FENERBAHÇE SON 10 YILIN SKORLARI
1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde, özel bir maçta karşı karşıya geldi. Union Club Sahası'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İstanbul Futbol Ligi kapsamında, 9 Ocak 1910'da oynanan ve iki takım arasındaki ilk resmî maç olma niteliği taşıyan ikinci maç, Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. 1914 yılına kadar oynadığı tüm maçları rakibinden gol yemeden kazanmayı başaran Galatasaray, 4 Ocak 1914'teki 4-2'lik maçta ilk mağlubiyetini aldı. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 394 maçın 147'sinde kazanan taraf Fenerbahçe, 123'ünde Galatasaray olurken, 124 maç beraberlikle sonuçlandı. 12 Şubat 1911'deki İstanbul Ligi maçı 7-0'lık skorla Galatasaray'ın, 6 Kasım 2002'deki Süper Lig maçı 6-0'lık skorla Fenerbahçe'nin aldığı en farklı galibiyetti. İki takım en son 6 Şubat 2021 tarihinde, Süper Lig'de Şükrü Saraçoğlu'da karşı karşıya geldi. Maç Galatasaray'ın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
İşte son 10 yılın Galatasaray Fenerbahçe derbi skorları
21 Eylül 2003 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2
8 Aralık 2007 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0
27 Nisan 2008 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
9 Kasım 2008 Fenerbahçe - Galatasaray: 4-1
12 Nisan 2009 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
25 Ekim 2009 Fenerbahçe - Galatasaray: 3-1
29 Şubat 2004 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
28 Mart 2010 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
24 Ekim 2010 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
22 Mayıs 2005 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0
18 Mart 2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
07 Aralık 2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 3-1
17 Mart 2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-2
22 Nisan 2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
12 Mayıs 2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
27 Kasım 2005 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
16 Aralık 2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1
3 Aralık 2006 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
12 Mayıs 2013 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
10 Kasım 2013 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0
12 Aralık 2004 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
12 Agustos 2013 Galatasaray - Fenerbahçe: 3-2
13 Ağustos 2013 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
25 Ağustos 2014: Fenerbahçe - Galatasaray: 3-2 (Penaltılarla)
22 Nisan 2006 Fenerbahçe - Galatasaray: 4-0
19 Mayıs 2007 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
18 Ekim 2014 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-0
18 Ekim 2014 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1
2014-2015 23.Hafta / Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray
2015-2016 9.Hafta / Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
2015-2016 26.Hafta (erteleme maçı) / Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
2016-2017 11.Hafta / Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray
2016-2017 28.Hafta / Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
2017-2018 9.Hafta / Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
2017-2018 26.Hafta / Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
2018-2019 11.Hafta / Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
2018-2019 28.Hafta / Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
23 Şubat 2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
27 Eylül 2020 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇLARINI EN ÇOK KİM KAZANDI?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi maç sayısı 394
En çok kazanan: Fenerbahçe (147)
En fazla oynayan: Turgay Şeren (56)
Gol kralı: Zeki Rıza Sporel (29)