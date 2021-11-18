Galatasaray Fenerbahçe maçı son 10 yılın skorları: En çok kim kazandı? Galatasaray Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 13. haftasında gerçekleşecek Kıtalararası Derbi olarak da ifade edilen Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar derbi detaylarını sorguluyor. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçları son 10 yılın skorları ve en çok hangi takımın kazandığı gibi istatistikler araştırılıyor. Peki, GS FB derbilerini en çok hangi takım kazandı? İşte son 10 yılın Galatasaray Fenerbahçe maçları skorları haberimizde...

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