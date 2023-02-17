Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Felaketin ardından İstanbul'da da son depremler listesi merak kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul son depremler listesini güncel olarak paylaşıyor. İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İşte İstanbul son depremler listesi...