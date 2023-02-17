Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada Bursa'da yaşayan kullanıcıların sarsıntıyı hissettiklerini ifade eden paylaşımlarının ardından Kandilli son depremler listesinde depremin boyutu göründü. Bursa'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Bursa'da yaşanan son dakika depremin ayrıntıları...
16:34 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15:57'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter kullanıcıları Bursa'da gerçekleşen depremin sarsıntısını hissettiklerini paylaştı.
17 ŞUBAT BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Bursa'da 17 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen son depremler listesi şöyle:
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