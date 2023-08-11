Malatya deprem ile sarsıldı. Malatya Yeşilyurt merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Yerin 7 kilometre altında kaydedilen şiddetli sarsıntı afet bölgesinde paniğe neden oldu.

MALATYA'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dün 4.4 ile sallanan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem daha gerçekleşti. Saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Çevre illerde de hissedildi

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Osmaniye, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

5,3’lük depremle sarsılan Malatya’da sosyal tesisler açıldı

Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyerek park ve bahçelerde geceyi geçirmeye çalışan vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı.

Akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya’da park ve bahçelerde geceyi geçiren vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı.

Kent merkezindeki parklarda bekleyişlerini sürdüren vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, evlerine giremeyen vatandaşlar için kent gelindeki sosyal tesislerin devrede olduğunu söyledi.

Kentte deprem kaynaklı can kaybı yaşanmadığını yaralanmaların ise panik nedeniyle gerçekleştiğini belirten Ölmeztoprak, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.







