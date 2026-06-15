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13 ülkeden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki

13 ülkeden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki

07:2415/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
AA
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin

Ceferin'in 48 takımlı Dünya Kupası formatına yönelik eleştirileri futbol dünyasında yankı uyandırdı. UEFA Başkanı'nın "ilgisiz maçlar" çıkışına 13 ülke federasyonu ortak bildiriyle karşılık verdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının "tamamen ilgisiz" maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi.

Ceferin'in yeni formata yönelik eleştirisine karşı, 13 ülke federasyonu ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası’na katılmak, tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir rüyanın gerçekleşmesini temsil etmektedir. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu."



#2026 Dünya Kupası
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