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20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

17:4515/04/2025, Salı
AA
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Türkiye Güreş Şampiyonası
Türkiye Güreş Şampiyonası

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Sporculara ve takımlara başarı dileyen başkan Taha Akgül, "Her müsabakaya gitmeye çalışıyorum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan, Bratislava'dan direkt Çorum'a geldim. Bütün müsabakalar bizim için değerli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.


Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporcular madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın başarıyla devam ettiğini söyledi.


Çorum'un güreş için önemli bir kent olduğunu ve Tevfik Kış ile Adil Candemir gibi şampiyonların bu kentte yetiştiğini belirten Akgül, Çorum Belediyesinin de güreş sporunu desteklediğini, bu nedenle Çorum'a organizasyon verdiklerini kaydetti.


Şampiyonada sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Akgül, "Bugün serbest güreşin son günüydü. Genç kardeşlerimiz çok güzel müsabakalar yaptı. Onlar bizim için altın değerinde. Özellikle 2028 Olimpiyatları'na katılacak jenerasyon buradaki genç kardeşlerimiz. O yüzden çok değerli görüyoruz." dedi.

Sporculara ve takımlara başarı dileyen Akgül, "Her müsabakaya gitmeye çalışıyorum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan, Bratislava'dan direkt Çorum'a geldim. Bütün müsabakalar bizim için değerli." ifadelerini kullandı.




#Türkiye Güreş Şampiyonası
#Türkiye Güreş Federasyonu
#Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül
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