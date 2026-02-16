38 TL'ye Süper Lig maçı

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 38 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 538 TL olarak açıklandı.
Süper Lig’in 23. Haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.
Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçın bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 38 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 538 TL olarak açıklandı. Misafir takım seyircisinin 49 TL’den izleyeceği zorlu 90 dakika 22 Şubat Pazar günü saat 13.30’da oynanacak.
Maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Üst 38 TL
Doğu Üst 138 TL
Doğu Alt 238 TL
Batı Alt 438 TL
Batı Balkon 538 TL
Misafir 49 TL.