38 TL'ye Süper Lig maçı

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 38 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 538 TL olarak açıklandı.

Süper Lig’in 23. Haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçın bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 38 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 538 TL olarak açıklandı. Misafir takım seyircisinin 49 TL’den izleyeceği zorlu 90 dakika 22 Şubat Pazar günü saat 13.30’da oynanacak.


Maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Üst 38 TL

Doğu Üst 138 TL

Doğu Alt 238 TL

Batı Alt 438 TL

Batı Balkon 538 TL

Misafir 49 TL.





