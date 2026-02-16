38 TL'ye Süper Lig maçı

Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçın bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 38 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 538 TL olarak açıklandı. Misafir takım seyircisinin 49 TL’den izleyeceği zorlu 90 dakika 22 Şubat Pazar günü saat 13.30’da oynanacak.