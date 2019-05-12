4 futbolcunun makus talihi: Üst üste Süper Lig'e veda ettiler

TFF 3. Lig 10. Grup'ta yer aldığı 1993-1994 sezonunda 24 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Akhisarspor, ligin sonunda amatör kümeye düştü. Bir sonraki sezon tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlı ekip, uzun yıllar TFF 3. Lig'de mücadele ettikten sonra 2007-2008 sezonunda 2. Lig vizesi aldı.

2009-2010'da adını 1. Lig'e yazdıran Ege temsilcisi, 2 sezon yer aldığı bu kulvardan daha sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Akhisarspor, 2012-2013 sezonundan itibaren kesintisiz 7 yıl mücadele ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisiyle küme düşmeyi garantiledi. Bitime 2 hafta kala 25 puanda kalan yeşil-siyahlı ekip, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Akhisarspor, 1995-1996 sezonundan bu yana kesintisiz olarak mücadelesini sürdürdüğü profesyonel liglerde 25 yıl sonra küme düşme acısı yaşadı.

Üst üste lige veda edenler

Yeşil-siyahlı ekipte mücadele eden Avdija Vrsajevic, Sokol Cikalleshi, Adrien Regattin ve Elvis Manu, üst üste iki sezonda da küme düşme acısı yaşadı.

Vrsajevic, Cikalleshi ve Regattin Osmanlıspor formasıyla, Manu ise Gençlerbirliği takımıyla geçen sezon Süper Lig'den düşmüştü.

Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da Vrsajevic, Cikalleshi, Regattin ve Manu, üst üste iki sezonda da küme düşme acısı yaşadı. pic.twitter.com/4D4tf3mbtu — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Mayıs 2019

UEFA Avrupa Ligi yaramadı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, sezon sonu küme düşmekten kurtulamadı.

Bu yıl da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan yeşil-siyahlı ekip 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak maçta Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.



