Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'da Gürcistan mesaisi başladı

A Milli Takım'da Gürcistan mesaisi başladı

21:3312/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.


Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapılan idmanda 6 kişilik takımlarla taktik oyun çalışması yaptı.


Milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasının ardından aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de antrenmanda yer aldı.


Ay-yıldızlılar, yarın saat 13.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı öncesi resmi idmanını yapacak. Ardından milliler, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek. Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı takım, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.






#Türkiye
#2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
#Gürcistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı, ne kadar sürecek? MEB 2025-2026 takvimi yayınlandı