A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü açıklandı: Maç saatleri belli oldu

20:526/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
A Milli Takım
A Milli Takım

2026 Dünya Kupası'nda belirlenen grupların ardından bugün maç fikstürleri açıklandı. A Milli Takımımız play-off yolundan gruplara kalması halinde D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların maç takvimi ve saatleri belli oldu.

FIFA, dün gerçekleşen kura çekiminin ardından bugün 2026 Dünya Kupası fikstürünü açıkladı.


A Milli Takımımız play-off yolundan gruplara kalması halinde D Grubu'nda mücadele edecek.


Ay-yıldızlı ekip, grupta ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.


A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde grup şu şekilde fikstürü:

İlk maç: Avustralya – Türkiye | 13 Haziran Cumartesi TSİ (07.00) - BC Place

İkinci maç: Türkiye – Paraguay | 19 Haziran Cuma TSİ (07.00) - Levi's Stadyumu

Üçüncü maç: Türkiye – ABD | 25 Haziran Cuma TSİ (05.00) - SoFİ Stadyumu





