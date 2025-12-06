A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü açıklandı: Maç saatleri belli oldu

2026 Dünya Kupası'nda belirlenen grupların ardından bugün maç fikstürleri açıklandı. A Milli Takımımız play-off yolundan gruplara kalması halinde D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların maç takvimi ve saatleri belli oldu.
FIFA, dün gerçekleşen kura çekiminin ardından bugün 2026 Dünya Kupası fikstürünü açıkladı.
A Milli Takımımız play-off yolundan gruplara kalması halinde D Grubu'nda mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, grupta ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
İlk maç: Avustralya – Türkiye | 13 Haziran Cumartesi TSİ (07.00) - BC Place
İkinci maç: Türkiye – Paraguay | 19 Haziran Cuma TSİ (07.00) - Levi's Stadyumu
Üçüncü maç: Türkiye – ABD | 25 Haziran Cuma TSİ (05.00) - SoFİ Stadyumu