ABD Assange’ın iadesini istiyor

ABD basınının iddiasına göre, ABD

WikiLeaks

’in kurucusu Julian Assange’i iade etmesi için İngiltere’ye talepte bulundu.

Assange, 2012 yılında, Londra’daki Ekvador Başkonsolosluğuna sığınmıştı. Güney Amerika ülkesi, 11 Nisan’da sığınma hakkını iptal ettiği Avustralyalı gazeteciyi, İngiliz makamlarına teslim etmişti.

ABD Ordusu’nun Irak ve Afganistan’daki operasyonları hakkında binlerce gizli belgeyi yayınladığı için ölüm cezası alması gündemde olan Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açtı. Assange, sağlık durumundaki bozukluk nedeniyle 30 Mayıs’taki ABD’ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına katılamadı.

Assange’ın avukatı Gareth Pierce, mahkemeye müvekkilinin sağlığının iyi olmadığını, hapishanede durumunun ciddi bir şekilde kötüleştiğini ve güçlükle konuşabildiğini söyledi. Kıdemli Bölge Hakimi Emma Arbuthnot, davanın 12 Haziran’da görüleceğini ve bütün taraflar için uygunsa Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Casusluktan yargılanacak İADE İÇİN YENİ SUÇLAMALARABD, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ülkeye iadesi için yeni suçlamalar ortaya attı. Adalet Bakanlığı, Assange'a, "Casusluk Kanunu" kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltildiğini bildirdi. Assange'ın, ABD ordusunda istihbarat analisti olarak çalışan Chelsea Manning ile binlerce sayfa gizli bilgiyi ele geçirdiği öne sürüldü. WIKILEAKS REDDETTİYeni suçlamalar arasında Orta Doğu ve Çin'deki gizli kaynakları tehlikeye atmak da yer alıyor. Wikileaks ise, bu suçlamaları "çılgınlık" diye niteledi. Wikilieaks kurucusunu gazeteci olmamakla suçlayan Adalet Bakan Yardımcısı John Demers, "Sorumluluk sahibi hiçbir aktör, gazeteci ya da herhangi bir kişi, gizli kaynaklar olduğu kişilerin adını bu kişileri büyük tehlikeye attığını bile bile açık etmez" dedi.NE OLMUŞTU?Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Washington yönetimi, büyükelçilikte 11 Nisan'da gözaltına alınan ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanan Assange'ın kendilerine iadesini istiyor.Katliamları deşifre etti

Eski CIA ajanı muhabire bilgi sızdırmaktan tutuklandı ABD'li eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti, bir gazeteciye El Kaide ile ilgili gizli belge sızdırmaktan tutuklandı.ABD ordusunun El Kaide'ye yönelik operasyonlarını medyaya sızdırdığı için tutuklanan eski istihbarat analisti Daniel Everette Hale, devlete ait gizli bilgileri ifşa etmekten ceza alacak.Hazırlanan dava dosyalarında Hale'in ilk olarak ABD Hava Kuvvetlerinde istihbarat analisti olarak görev yaptığı, daha sonra Ulusal Jeopolitik İstihbarat Ajansında çalıştığı belirtilirken, iletişimde bulunduğu ABD'li gazetecinin de The Intercept haber sitesinin kurucusu Jeremy Scahill olduğu kaydedildi. Hale'in 2013 yılından bu yana Scahill'e 11 gizli belge verdiği, bu bilgilerin de The Intercept sitesinde bütün veya parça halinde yayımlandığı ifade edildi.Yemen'e ilişkin bilgiler vardı Sızdırılan belgelerin içinde El Kaide'ye karşı askeri saldırı planlarına dair detayların, El Kaide liderleri hakkında gizli istihbarat raporlarının ve gruba yönelik askeri saldırıların etkilerini gösteren gizli bir Power Point sunumun bulunduğu belirtilen dava dosyasında, ayrıca Yemen'de düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı kaydedildi.Scahill'in 2013'te yazdığı "Kirli Savaşlar" kitabındaki ABD oturumlu Anwar al-Awlaki'nin Amerikan vatandaşı iki çocuğuyla beraber Yemen'de ABD askeriyesine ait insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesine dair bilgilerin de Hale tarafından verildiği belirtildi.Daniel Everette Hale'in davasının görüleceği Virginia eyalet mahkemesi, daha önce de New York Times gazetesine bilgi sızdıran CIA ajanı Jeffrey Sterling, diğer bir CIA ajanı John Kiriakou, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden ile gündeme gelmişti.

Assange'nin cezası belli oldu Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, İngiltere'de kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmekten yargılandığı davada 50 hafta hapse mahkum oldu.Southwark Kraliyet Mahkemesi yargıcı Deborah Taylor, İngiltere'de 2012'de yargılanırken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınan ve kefaletle salıverilme koşullarını ihlal eden Assange'a 50 hafta hapis cezası verdi.Assange'ın siyasi sığınma koşullarını öne sürerek talep ettiği ceza indirimini reddeden yargıç Taylor, ihlalin ciddiyeti nedeniyle Assange'a maksimum ceza olan bir yıla yakın bir cezanın uygun görüldüğünü belirtti.2012'de Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştıWikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ardından "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.