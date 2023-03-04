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Spor

Abdullah Avcı: Zarar verecek bir şey yapmadım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Avcı, ''Trabzonspor camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmadım'' dedi.

19:35 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son haftalarda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, “ Gol atamadıkça, kaçırdıkça özgüven kayıpları sahanın içinde olabiliyor” dedi

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Başkanın ayrılmasıyla ilgili bence en güzel tarafı ne mutlu ki şampiyonluk yaşandı. Harika bir şekilde yaşamıştır. Bugünlere baktığında tarihte her zaman güzelliklerle anılacaktır. Başkana yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Profesyoneller özellikle başkanlarla yöneticilerle imzalar atıyoruz. Sonuçta hizmeti Trabzonspor camiasına yapıyoruz. Esas olan Trabzonspor ve camiasıdır. En iyi şekilde hizmet edebilmek, iyi bir hafıza oluşturabilmek amacımız” dedi.

“Protesto bu oyunun içinde var''

Maçı değerlendiren Avcı, “Gol atamadıkça, kaçırdıkça özgüven kayıpları sahanın içinde olabiliyor. 20 tane net pozisyon var son 3 maçta. Her şey deniyoruz. İkinci yarı itibariyle rakip formasyon değişikliği yaptı. Sonra gol yedik. Özellikle golü yedikten sonra kırılmalar yeniden başlıyor. Oyuncunun duygusu karışıyor. Çevirmek için birçok hamle oldu ama karşılığını alamadık. Rakibi tebrik ediyorum. Enerjinin zaman zaman çıktığı zaman zaman kaybolduğu anlar oldu. 36 maç sonra evimizde kaybetmek çok üzdü. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz ona bakacağız” diye konuştu.

Maç sırasında taraftarların kendisini istifaya çağırması konusunda ise Avcı “Protesto bu oyunun içinde var. Transfere bile ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var dedim. Oyunun içinde bu var. Maç bittikten sonra yapılması daha doğru. Trabzonspor camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.



#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Ümraniyespor
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Abdullah Avcı: Zarar verecek bir şey yapmadım
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