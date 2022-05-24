Adana Demirspor'un biyonik adamı: Svensson

Norveçli savunmacı Jonas Svensson, Adana Demirspor’da bu sezon 33 maçta forma giyerken 4 sarı kart 2 asist ile oynadı. Toplamda 2902 dakika forma giydi. En fazla forma şansı bulan Svensson’u istikrarı ve takıma olan katkısıyla Samet takip etti. 2880 dakika forma giyen Samet’i, Muriç, Vargas, Yunus ve Stamboli izledi.

En golcü Balotelli

Adana Demirspor’un İtalya’dan transferi dünya yıldızı Mario Balotelli, attığı 18 golle ligde 20 gollü Kasımpaşalı Umut’un arkasından ikinci olurken, Adana Demirspor’un Süper Lig tarihinde en fazla gol atan futbolcusu oldu. Sezon boyunca 31 maçta 2097 dakika forma giyen Balotelli 18 golün yanında 10 sarı, 1 kırmızı kart görürken 4 asist ile oynadı. Kupada ise takımına 1 gol ve 2 asist kazandırdı. Balotelli’nin arkasından 10 gol ile Assombalonga, 8 gol ile de Yunus Akgün takımda en fazla gol atan futbolcular oldu.

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🧠 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓸 𝓑𝓪𝓵𝓸𝓽𝓮𝓵𝓵𝓲#Puskas @FinallyMario pic.twitter.com/VIjfh17a3s — Adana Demirspor (@AdsKulubu) May 23, 2022

Vargas asist kralı

Attığı goller kadar takımına asistleriyle katkı koyan Vargas, 12 asistle ligde de en fazla asist yapan futbolcu oldu. Vargas’ı 11 asist ile Yunus Akgün takip etti.

Oynadığı 31 maçta 10 sarı kart ve 1 kırmızı kart gören Mario Balotelli takımda en fazla kart gören futbolcu oldu. Balotelli’den sonra en azla kart gören futbolcular 6 sarı kart ile Samet, 5 kart ile Yunus oldu. Sezon boyunca görülen kırmızı kartın birisini de Akintola gördü.

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🏆 2021-2022 Sezonu



👑 #Asist Kralı



🇦🇷 Matias Ezequiel #Vargas Martin



1⃣3⃣ Asist

5⃣ Gol pic.twitter.com/UuXjiXufPl — Adana Demirspor (@AdsKulubu) May 23, 2022