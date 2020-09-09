Adem Büyük yeniden Yeni Malatyaspor'da

Galatasaray, resmi açıklamayla, Adem Büyük’ün karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyeceğini belirtti.

Yeni Malatyaspor Kulübü de, resmi sosyal medya hesabından yaptığı, “Yuvana hoş geldin. Kulübümüz, Galatasaray’dan Adem Büyük’ü renklerine bağlamıştır” açıklaması ile transferi resmen duyurdu.

Adem Büyük'ten Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılan ve Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Adem Büyük, sarı-kırmızılı camiaya bir mesajla veda etti. Adem Büyük, Instagram hesabında yer alan veda mesajında, "Sevgili Galatasaray ailesi, geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim. Galatasaray'daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz." ifadelerini kullandı. Kendisine gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerinde taşıdığı armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştığını kaydeden Adem Büyük, "Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ama sevginizi kalbimde hep taşıyacağım. Galatasaray'daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Sayın Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin." görüşlerine yer verdi.

Adem Büyük’ün Galatasaray kariyeri

Galatasaray’dan ayrılan Adem Büyük, sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon toplam 34 resmi müsabakaya çıktı ve 11 gol kaydetti. Adem ayrıca geçen sezon Radamel Falcao ile takımda en çok gol atan futbolcuydu. Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük’ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 26 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakaya çıktı. Deneyimli futbolcu söz konusu müsabakalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Adem ayrıca sarı-kırmızılılar ile TFF Süper Kupa’yı kazandı. Başarılı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Club Brugge ile oynanan maçta attığı golle sarı-kırmızılıların geçen sezon Avrupa’daki tek golünü kaydetmişti. Adem geçen sezon Galatasaray’da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile birlikte en çok gol atan futbolcuydu.

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Artvin Hopaspor, Akçaabat Sebatspor, Zeytinburnuspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi.