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Alanyaspor'un yeni transferi Khouma Babacar kimdir?

Alanyaspor'dan ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, adı devlerle anılan Senegalli golcü Khouma Babacar'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babacar Alanyaspor formasıyla poz verdi.

Babacar Alanyaspor formasıyla poz verdi.

Alanyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu yeşilli takım Senegalli santrfor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya Ligi'nde 166 maçta 39 gol atıp, 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET)
Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.Fenerbahçe'de Vedat Muric, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.Alanyaspor Salih Uçan'la öne geçti6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içeride kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.Beraberlik golü Ferdi Kadıoğlu'ndan37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda gol sesi çıkmadı47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.Mert Hakan direğe takıldı60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı geniş özeti;Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET)

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