Alperen Şengün durdurulamıyor: Houston Rockets seriyi 5 maça çıkardı

Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104 yenerek galibiyet serisini beş maça taşıdı ve yükselişini sürdürdü. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı ve 11 ribaund ile sahanın yıldızı oldu ve takımının en skorer oyuncusu unvanını aldı.





Rockets'ta Kevin Durant 20 sayı, Aaron Holiday ise 18 sayı kaydederek galibiyete katkıda bulundu. Cavaliers'ta De'Andre Hunter 25 sayıyla oynarken, Donovan Mitchell 19'u son çeyrekte olmak üzere toplam 21 sayı üretti.





Ingram ve Barrett, Raptors'ı zafere taşıdı





Toronto Raptors, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup ederek son 10 maçtaki 9. galibiyetine uzandı. Xfinity Mobile Arena'daki maçta Brandon Ingram ve RJ Barrett 22'şer sayı kaydederek Raptors'ı galibiyete taşıdı.





Jakob Poeltl 19, Immanuel Quickley 18 sayı üretti. 76ers'ta Tyrese Maxey 24 sayı ve 9 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, VJ Edgecombe ve Quentin Grimes 21'er sayı kaydetti.





Gilgeous-Alexander liderliğindeki thunder'dan üst üste 7. galibiyet





Son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Sacramento Kings'i 113-99 yenerek üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.





Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı ve 8 ribaund ile oynayarak takımına liderlik etti. Chet Holmgren 21 sayı, 7 ribaund ile önemli katkı sağlarken, Luguentz Dort 14 ve Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.





Pivotu Domantas Sabonis'in sol dizindeki ağrı nedeniyle forma giyemediği Kings'te ise Dennis Schroder 21, DeMar DeRozan 17 sayı attı.



