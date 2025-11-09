Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında Marco Asensio Kayserisporlu futbolcu Lionel Carole'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem Ozan Ergün bu pozisyonda faul düdüğünü çağırdı. Kayserisporlu futbolcuların yoğun kırmızı kart itirazı oldu. Peki, Asensio’nun Carole'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte eski hakemlerin yorumları...
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmanın henüz 16. dakikası büyük bir tartışmayla başladı. Sarı-Lacivertli yıldız Marco Asensio'nun Kayserisporlu Lionel Carole'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün faul düdüğünü çaldı.
Kayserisporlu futbolcuların ve teknik heyetin bu pozisyonda kırmızı kart itirazları oldu. Bu pozisyon sosyal medyada da tartışmalara yol açtı.
Asensio’nun Carole'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı?
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;