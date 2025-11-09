Yeni Şafak
Asensio’nun Carole'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte eski hakemlerin yorumu…

21:049/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Carole'ün acı içinde yerde kaldığı pozisyonda Kayserisporlu futbolcular ve teknik heyet, hakem Ozan Ergün'e yoğun bir kırmızı kart itirazında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında Marco Asensio Kayserisporlu futbolcu Lionel Carole'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem Ozan Ergün bu pozisyonda faul düdüğünü çağırdı. Kayserisporlu futbolcuların yoğun kırmızı kart itirazı oldu. Peki, Asensio’nun Carole'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmanın henüz 16. dakikası büyük bir tartışmayla başladı. Sarı-Lacivertli yıldız Marco Asensio'nun Kayserisporlu Lionel Carole'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün faul düdüğünü çaldı.

Kayserisporlu futbolcuların ve teknik heyetin bu pozisyonda kırmızı kart itirazları oldu. Bu pozisyon sosyal medyada da tartışmalara yol açtı.

Asensio’nun Carole'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Deniz Ateş BİTNEL:
'Assensio 'nun rakibinin kafa boyun bölgesine ayak tabanını kullanarak teması borderline ..!
Bence kırmızı kart daha doğru karar olurdu.! Geçmişte benzer bir pozisyonda Diagne oyundan atılmıştı ve karar doğruydu.!!!'
Serdar Akçer:
'Top soldan ortalandı Fenerbahçeli oyuncu topa bakıp sıçrayarak topa doğru bir hamle yapıyor o esnada defans oyuncusu eğilerek kafa vurmaya çalışıyor. Bu esnada Fenerbahçeli oyuncunun ayağı rakibin kafasına geliyor. Hakemin yorumuna açık bir pozisyon.
Oyuncu eğildi kendi için tehlikeli oynadı denirse FB için ESV
Fenerbahçeli oyuncu rakibine vurdu denirse DSV'


#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig
#Asensico
#Carole
