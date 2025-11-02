Yeni Şafak
Aslan'da gözler Ajax maçına çevrildi

17:452/11/2025, Pazar
IHA
Wilfried Singo da çalışmalarda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarına başladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Ajax
