Aykut Kocaman: Van Persie ile konuşmanın faydası yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kadro dışı bıraktığı Van Persie ve Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Van Persie'nin ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Kocaman, Ozan'ın ise ikinci yarı planlarında olmadığını ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Van Persie'nin ayrılma ihtimali yüksek"

"Van Persie hakkında konuşmanın fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Bir ayrılık gerekiyordu ve bunun olma ihtimali yüksek görünüyor."

"Ozan Tufan'la ilgili kararım saha içi"

"Ozan ile yaptığım görüşmeler ikimizin arasında. Bunları anlatamam. Söyleyebileceğim tek şey, ikinci yarıda planlarım içerisinde Ozan Tufan yok. Ben özel hayata girmem, saçmalık. İş hayatına yansıtmazsa düşünmem. Yerli-yabancı herkese aynı davranırım. Ben neysem öyle davranıyorum. Ben meslek konusunda oyuncularımın aidiyet duygusunu taşımasını istiyorum. Disiplin ile ilgili saygısızlık olursa bu göğüsleyeceğim bir şey olamaz. Benim insani ve mesleki yapım insan harcamaya yönelik değil. Ben hep nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünürüm. Tabii istemeden hatalar yapmışımdır. Ozan Tufan ile ilgili kararım sadece saha içi."

"Eljif şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu değil"

Aykut Kocaman takımın genç oyuncusu Eljif Elmas ilgi de konuştu. Elif'in harika bir takım oyuncusu olacağını ifade eden Kocaman, şöyle konuştu;