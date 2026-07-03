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Aziz Yıldırım yönetiminden flaş Mert Hakan Yandaş kararı

Aziz Yıldırım yönetiminden flaş Mert Hakan Yandaş kararı

17:093/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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Mert Hakan Yandaş çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
Mert Hakan Yandaş çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mert Hakan Yandaş'la ilgili karar verildi. Aziz Yıldırım yönetimi, tecrübeli ismin mukavelesini uzatıyor.

Yeni sezon için transferde gaza basan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u renklerine bağladı. Sözleşmesi sona eren Emre Mor ile yeni mukavele imzalamayan sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş konusunda ise karar verildi.

HT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağladı. Tarafların bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2020 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, 149 maça çıkarken 11 gol - 25 asistlik performans sergiledi ve 6 bin 645 dakika sahada kaldı.

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