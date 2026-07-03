Aziz Yıldırım yönetiminden flaş Mert Hakan Yandaş kararı

Yeni sezon için transferde gaza basan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u renklerine bağladı. Sözleşmesi sona eren Emre Mor ile yeni mukavele imzalamayan sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş konusunda ise karar verildi.