Başakşehir-PSG (CANLI)

Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek temsil eden takım olan Medipol Başakşehir, grubunun ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.
İlk maçında deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 mağlup olan temsilcimiz, Fransa temsilcisi önünde puan için sahaya çıkacak.
Medipol Başakşehir-PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Bu sezon Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda PSG'yi konuk edecek. Bu karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Futbolseverler, Başakşehir-PSG maçını beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.
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