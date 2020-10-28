Başakşehir-PSG (CANLI)

Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek temsil eden takım olan Medipol Başakşehir, grubunun ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.

İlk maçında deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 mağlup olan temsilcimiz, Fransa temsilcisi önünde puan için sahaya çıkacak.

Medipol Başakşehir-PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?