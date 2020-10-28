UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir-PSG (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimi Medipol Başkaşehir, H Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Medipol Başakşehir-PSG maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Medipol Başakşehir-PSG maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Fotoğraf: Yeni Şafak

Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek temsil eden takım olan Medipol Başakşehir, grubunun ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.

İlk maçında deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 mağlup olan temsilcimiz, Fransa temsilcisi önünde puan için sahaya çıkacak.

Medipol Başakşehir-PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Bu sezon Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda PSG'yi konuk edecek. Bu karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Futbolseverler, Başakşehir-PSG maçını beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Grubunda ikinci maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir, ilk maçında deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 mağlup olmuştu.
Grubunda ikinci maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir, ilk maçında deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 mağlup olmuştu.

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