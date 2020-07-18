Başakşehir şampiyonluk maçına çıkıyor

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

Mehmet Topal tarihe geçebilir Daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray, 2013-14 sezonunda da Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir ile de aynı başarıyı yakalamak istiyor.Başakşehirli Mehmet Topal tarihe geçebilir Sezon başından itibaren turuncu-lacivertli formayı 28 maçta üstüne geçiren Topal, Edin Visca ve Mert Günok ile birlikte en çok görev alan isimlerin başında geliyor. Başakşehir forması ile 28 maça çıkan ve bunların 17’sinde ilk 11’de görev alan tecrübeli futbolcunun 1’de asisti bulunuyor.Başakşehir kritik Denizlispor virajını döndüMehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3’üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı.

Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak Başakşehir-Kayserispor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Azubuike'nin sakatlığı sürüyor

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

Crivelli ve Clichy sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Visca, Akelsic, Crivelli, Demba Ba .

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Campanharo, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Kravets



