Bayern Münih ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş karşılaşmalarında Bayern Münih ve Liverpool bir üst tura yükseldi.

Bayern Münih, 1-1 biten maçın rövanşında Salzburg'u farklı mağlup etti. Avusturya ekibi karşısında oldukça ezici bir oyun çıkartan Alman ekibi sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı.

Robert Lewandowski, Salzburg'a ilk 23 dakikada attığı üç golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu oldu.

Liverpool ise 2-0 kazandığı Inter maçının rövanşında 1-0 kaybetti. İngilizler gol avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olan Liverpool-Inter maçının kırılma anı ise 65. dakikada Alexis Sanchez'in kırmızı kart görmesi oldu. Inter 1-0 önde olduğu mücadelede bu dakikadan sonra aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen gol dezavantajıyla elenen takım oldu.

REKLAM