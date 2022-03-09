Bayern Münih ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş karşılaşmalarında Bayern Münih ve Liverpool bir üst tura yükseldi.
Bayern Münih, 1-1 biten maçın rövanşında Salzburg'u farklı mağlup etti. Avusturya ekibi karşısında oldukça ezici bir oyun çıkartan Alman ekibi sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı.
- Robert Lewandowski, Salzburg'a ilk 23 dakikada attığı üç golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu oldu.
Liverpool ise 2-0 kazandığı Inter maçının rövanşında 1-0 kaybetti. İngilizler gol avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olan Liverpool-Inter maçının kırılma anı ise 65. dakikada Alexis Sanchez'in kırmızı kart görmesi oldu. Inter 1-0 önde olduğu mücadelede bu dakikadan sonra aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen gol dezavantajıyla elenen takım oldu.
⏰ RESULTS ⏰
Bayern brilliant ✅ Liverpool go through ✅
🔴 Lewandowski breaks record with latest hat-trick; Müller (2), Gnabry & Sané net in Munich
😮 2019 winners hold on to reach quarter-finals;
Lautaro Martínez hits stunning winner
Who impressed you? 🤔#UCL
⏰ RESULTS ⏰