Bayern Münih ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Fenerbahçeli taraftarlar toplanıp Uğurcan'a küfür etti

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında İstanbul'da oynanacak derbi karşılaşmasında stadyum çevresinden skandal görüntüler gelmeye başladı. Kritik mücadele öncesinde bazı Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor'un milli takım kalecisi Uğurcan Çakır'ı hedef alarak küfürler ettiği ve maçta da bunu devam ettirmeleri gerektiği yönünde diğer taraftarları organize ettiği gözlemlendi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından kulüp avukatlarının devreye girerek suç duyurusunda bulunduğu ve bu şahısların stadyuma alınmamasını talep ettiği ifade edildi.