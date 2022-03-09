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Bayern Münih ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Bayern Münih, 1-1 biten maçın rövanşında Salzburg'u farklı mağlup etti. Avusturya ekibi karşısında oldukça ezici bir oyun çıkartan Alman ekibi sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı. Bayern Münih bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Liverpool ise 2-0 kazandığı Inter maçının rövanşında 1-0 kaybetti. İngilizler gol avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih ve Liverpool Şampiyonlar Liginde çeyrek finalde
Robert Lewandowski, Salzburg maçında hat-trick yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş karşılaşmalarında Bayern Münih ve Liverpool bir üst tura yükseldi.

Bayern Münih, 1-1 biten maçın rövanşında Salzburg'u farklı mağlup etti. Avusturya ekibi karşısında oldukça ezici bir oyun çıkartan Alman ekibi sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı.

  • Robert Lewandowski, Salzburg'a ilk 23 dakikada attığı üç golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu oldu.

Liverpool ise 2-0 kazandığı Inter maçının rövanşında 1-0 kaybetti. İngilizler gol avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olan Liverpool-Inter maçının kırılma anı ise 65. dakikada Alexis Sanchez'in kırmızı kart görmesi oldu. Inter 1-0 önde olduğu mücadelede bu dakikadan sonra aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen gol dezavantajıyla elenen takım oldu.


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