Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek.
Siyah-beyazlılar, 3-3 biten ilk maçında ardından sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor.
Mücadele saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
Sakatlığı bulunan Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano'da ise kırmızı kart cezalısı Albian Hajdari takımını sahada yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.