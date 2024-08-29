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Spor

Beşiktaş - Lugano | Canlı skor - Canlı sonuç

Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Lugano maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:32 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş, Avrupa Ligi için sahada.
Beşiktaş, Avrupa Ligi için sahada.

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek.


Siyah-beyazlılar, 3-3 biten ilk maçında ardından sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor.


Mücadele saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.


Sakatlığı bulunan Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano'da ise kırmızı kart cezalısı Albian Hajdari takımını sahada yalnız bırakacak.


BEŞİKTAŞ - LUGANO MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.


BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR


AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Lugano
#Avrupa Ligi
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