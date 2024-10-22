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Beşiktaş Mehmet Tuğra Yeşilyurt'u profesyonel yaptı

Beşiktaş Mehmet Tuğra Yeşilyurt'u profesyonel yaptı

15:4322/10/2024, Salı
DHA
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Mehmet Tuğra Yeşilyurt imzayı attıktan sonra 'kartal' pozu verdi.
Mehmet Tuğra Yeşilyurt imzayı attıktan sonra 'kartal' pozu verdi.

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, genç kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzaladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.




#Beşiktaş
#Mehmet Tuğra Yeşilyurt
#Beşiktaş Futbol Akademi

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