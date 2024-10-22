Beşiktaş Mehmet Tuğra Yeşilyurt'u profesyonel yaptı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.