Beşiktaş El Bilal Toure'nin son durumunu açıkladı! Sahalardan uzak kalacağı süre...

15:4716/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
DHA
El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanmıştı.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen El-Bilal Toure’ni sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir FK’yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş’ta, Malili futbolcu El-Bilal Toure, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüpten 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

#El Bilal Toure
#Beşiktaş
#Futbol
