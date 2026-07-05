Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

15:405/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İdman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
İdman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından taktik ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'de Macaristan takımı MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.

#Beşiktaş
#Vincenzo Italiano
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS 2. dönem başvuru ekranı: TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları ne zaman başlayacak?