Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: İstanbul'a döndü

9/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrıldığı açıklandı.

Beşiktaş'tan, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'la ilgili bir son dakika açıklaması geldi.


Antalya'da devre arası kampını sürdüren siyah-beyazlı kulüp yaptığı duyuruda, "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul’a dönmüştür." ifadelerini kullandı.




