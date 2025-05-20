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Bisiklet Milli Takımı Balkan Şampiyonası’nda mücadeleye hazır

Bisiklet Milli Takımı Balkan Şampiyonası’nda mücadeleye hazır

Metin Kanlıkoyak
11:3120/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bisiklet Milli Takımımız
Bisiklet Milli Takımımız

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen Balkan Federasyonları, 2025 Balkan Yol Şampiyonası, 21-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Romanya’nın Bacau kentinde gerçekleştirilecek.

21 Mayıs’ta Bireysel Zamana Karşı Yarış ile başlayacak olan Balkan Yol Şampiyonası, 22 ve 23 Mayıs’ta Yol Yarışları ile devam edecek.


Türkiye’yi temsilen 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçinin katılacağı 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’na Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, resmi katılım gösterecek. Müftüoğlu, 23 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana’ya plaket takdim edecek


UCI ve BCU kurallarına göre düzenlenen Balkan Yol Şampiyonası 6 kategoride düzenlenecek. Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler (U19), Genç Kadınlar (U19), Yıldız Erkekler (U17), Yıldız Kadınlar (U17) kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye, tüm yaş kategorilerinde güçlü bir kadroyla katılacak.


Türk Milli Takımı Kadrosu

Elit Erkek + U23

Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ


Genç Erkek (U19)

Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler


Yıldız Erkek (U17)

Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan


Elit Kadın + U23

Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker


Genç Kadın (U19)

Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay


Yıldız Kadın (U17)

Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik


Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Programı

21 Mayıs 2025 – Salı Bireysel Zamana Karşı (ITT) Yarışları

U17 Kadın/Erkek – 20 km

U19 Kadın – 25 km

U19 Erkek – 25 km

Elit Kadın – 33,7 km

Elit Erkek – 33,7 km


22 Mayıs 2025 – Çarşamba Yol Yarışları

U17 Kadın/Erkek – 73 km

U19 Kadın – 73 km


23 Mayıs 2025 – Perşembe Yol Yarışları

U19 Erkek – 107 km

Elit Kadın – 107 km

Elit Erkek – 180 km


Yarış Kuralları ve Teknik Bilgiler

ITT parkuru 33,7 km ve 577 metre tırmanış içeriyor.

Yol yarışlarında mesafeler kategoriye göre farklılık göstermektedir.

Elit Erkek: 180 km / 2821 m

Elit Kadın & U19 Erkek: 107 km / 1602 m

U19 Kadın & U17 Kadın/Erkek: 73 km / 1127 m




#Balkan Bisiklet Birliği
#Romanya
#Bisiklet Milli Takımı
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