Bisiklet Milli Takımı Balkan Şampiyonası’nda mücadeleye hazır

21 Mayıs’ta Bireysel Zamana Karşı Yarış ile başlayacak olan Balkan Yol Şampiyonası, 22 ve 23 Mayıs’ta Yol Yarışları ile devam edecek.





Türkiye’yi temsilen 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçinin katılacağı 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’na Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, resmi katılım gösterecek. Müftüoğlu, 23 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana’ya plaket takdim edecek





UCI ve BCU kurallarına göre düzenlenen Balkan Yol Şampiyonası 6 kategoride düzenlenecek. Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler (U19), Genç Kadınlar (U19), Yıldız Erkekler (U17), Yıldız Kadınlar (U17) kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye, tüm yaş kategorilerinde güçlü bir kadroyla katılacak.





Türk Milli Takımı Kadrosu





Elit Erkek + U23

Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ





Genç Erkek (U19)

Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler





Yıldız Erkek (U17)

Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan





Elit Kadın + U23

Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker





Genç Kadın (U19)

Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay





Yıldız Kadın (U17)

Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik





Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Programı





21 Mayıs 2025 – Salı Bireysel Zamana Karşı (ITT) Yarışları

U17 Kadın/Erkek – 20 km

U19 Kadın – 25 km

U19 Erkek – 25 km

Elit Kadın – 33,7 km

Elit Erkek – 33,7 km





22 Mayıs 2025 – Çarşamba Yol Yarışları





U17 Kadın/Erkek – 73 km

U19 Kadın – 73 km





23 Mayıs 2025 – Perşembe Yol Yarışları

U19 Erkek – 107 km

Elit Kadın – 107 km

Elit Erkek – 180 km





Yarış Kuralları ve Teknik Bilgiler

ITT parkuru 33,7 km ve 577 metre tırmanış içeriyor.

Yol yarışlarında mesafeler kategoriye göre farklılık göstermektedir.

Elit Erkek: 180 km / 2821 m

Elit Kadın & U19 Erkek: 107 km / 1602 m

U19 Kadın & U17 Kadın/Erkek: 73 km / 1127 m











