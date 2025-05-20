Bisiklet Milli Takımı Balkan Şampiyonası’nda mücadeleye hazır

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen Balkan Federasyonları, 2025 Balkan Yol Şampiyonası, 21-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Romanya’nın Bacau kentinde gerçekleştirilecek.
21 Mayıs’ta Bireysel Zamana Karşı Yarış ile başlayacak olan Balkan Yol Şampiyonası, 22 ve 23 Mayıs’ta Yol Yarışları ile devam edecek.
Türkiye’yi temsilen 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçinin katılacağı 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’na Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, resmi katılım gösterecek. Müftüoğlu, 23 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana’ya plaket takdim edecek
UCI ve BCU kurallarına göre düzenlenen Balkan Yol Şampiyonası 6 kategoride düzenlenecek. Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler (U19), Genç Kadınlar (U19), Yıldız Erkekler (U17), Yıldız Kadınlar (U17) kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye, tüm yaş kategorilerinde güçlü bir kadroyla katılacak.
Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ
Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler
Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan
Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker
Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay
Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik
U17 Kadın/Erkek – 20 km
U19 Kadın – 25 km
U19 Erkek – 25 km
Elit Kadın – 33,7 km
Elit Erkek – 33,7 km
U17 Kadın/Erkek – 73 km
U19 Kadın – 73 km
U19 Erkek – 107 km
Elit Kadın – 107 km
Elit Erkek – 180 km
ITT parkuru 33,7 km ve 577 metre tırmanış içeriyor.
Yol yarışlarında mesafeler kategoriye göre farklılık göstermektedir.
Elit Erkek: 180 km / 2821 m
Elit Kadın & U19 Erkek: 107 km / 1602 m
U19 Kadın & U17 Kadın/Erkek: 73 km / 1127 m