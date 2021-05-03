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Spor Boks maçını izlemeyi bırakıp yumruk yumruğa kavga ettiler
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Boks maçını izlemeyi bırakıp yumruk yumruğa kavga ettiler

Meksikalı boksör Andy Ruiz’in Chris Arreola ile yaptığı müsabakayı tribünden izleyen taraftarlar yumruk yumruğa kavga etti.

Haber Merkezi İHA
Boks maçını izlemeyi bırakıp yumruk yumruğa kavga ettiler
Diğer seyirciler boks maçını izlemeyi bıraktı ve tribündeki kavgayı videoya çekmeye başladı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bulunan Dignity Health Sports Park’ta Meksikalı boksör Andy Ruiz, Chris Arreola ile ringlere dönüş maçına çıktı. Ruiz taraftarları, maç devam ederken birbirine girdi.

Taraftarlar arasında kavganın neden çıktığına dair açıklama yapılmazken, tribündeki yumruklaşma ringdeki maçtan daha çok ilgi gördü.

Tribünde bulunan birçok seyirci ise korku ve paniğe kapıldı. Yetkililer, çıkan kavgada ciddi bir yaralanmanın olmadığını aktardı.

Tribündeki kavgaya rağmen devam eden boks maçını, Ruiz hakem kararı ile kazandı.

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