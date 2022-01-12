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Boşta olan 7 teknik adam bugüne kadar 34 kupa kazandı!

Süper Lig’de birçok teknik adamla bu sezon yollar ayrılırken, Türkiye’nin en kariyerli isimleri şu anda takım çalıştırmıyor. Şu anda boşta olan Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Ersun Yanal ve Samet Aybaba, kariyerlerinde toplam 34 kupa kazandı.

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Haber Merkezi İHA
Boşta olan 7 teknik adam bugüne kadar 34 kupa kazandı!
Boşta olan 7 hoca 34 kupa kazandı

Süper Lig’de birçok teknik adamla yollar ayrılırken, Türkiye’nin en kariyerli isimleri şu anda boşta bulunuyor. Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Samet Aybaba, Yılmaz Vural, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Çağdaş Atan ve Bülent Uygun şu anda takım çalıştırmayan isimler olarak dikkat çekiyor. Bu hocalardan 7’si geçtiğimiz sezonlarda Türkiye’de kupa kazanan isimler oldu. Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Ersun Yanal ve Samet Aybaba, teknik adamları kariyerleri boyunca toplam 34 kupa kazanmayı başardı.

Fatih Terim
Fatih Terim


Rekor Fatih Terim’de

Türkiye’nin en başarılı teknik adamlarında başı çeken Fatih Terim, aynı zamanda Türkiye’de en çok kupa kazanan isim. Galatasaray’ın başında bulunduğu 4 farklı dönemde bugüne kadar 17 kupa kazanmayı başaran Fatih Terim, Türkiye’nin Avrupa’da kazandığı en önemli başarının da altına imza atarak 2000 yılında UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirmişti. Terim bugüne kadar 8 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak toplamda 17 kupa kaldırdı. Terim kazandığı kupaların tamamında Galatasaray’ın başında yer alıyordu.

6 hoca 17 kupa kaldırdı

Şenol Güneş
Şenol Güneş

Bu sezon A Milli Takım’ın başındaki görevinden ayrılan Şenol Güneş, kariyerine 6 kupa sığdırdı. Beşiktaş’ın başında 2 kez lig şampiyonluğuna ulaşan Güneş, Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemlerde ise 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

Aykut Kocaman
Aykut Kocaman

Başakşehir ile bu sezon yolları ayrılan Aykut Kocaman’ın ise 1 lig, 3 de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Fenerbahçe ile 1 lig, 2 de Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Konyaspor ile de 1 kez Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Okan Buruk
Okan Buruk

Başakşehir’in ardından uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk, İstanbul ekibini 2019-2020 yılında lig şampiyonluğuna ulaştırırken, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Türkiye Kupası’nı kaldırmıştı.

Sergen Yalçın
Sergen Yalçın

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile başarılı bir sezon ortaya koyan Sergen Yalçın da ligde ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatmıştı.

Ersun Yanal
Ersun Yanal

Fenerbahçe’nin kazandığı son şampiyonluğa imza atan Ersun Yanal, kariyerindeki tek kupasını da bu dönemde elde etti.

Samet Aybaba
Samet Aybaba

Şu anda boşta olan ve kupa kazanan bir diğer teknik adam da Samet Aybaba oldu. Aybaba, 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği ile, 2002-2003 sezonunda da Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı.

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