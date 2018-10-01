SÜPER LİG

Bursaspor'da fatura iki futbolcuya kesildi

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'i 3 haftalığına kadro dışı bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Erdoğan bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetti.

Yusuf Erdoğan bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetti.

Fotoğraf: Gürkan DURAL / DHA

Süper Lig’de dün Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yenilen Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba, maç sonu yaptığı açıklamada bazı futbolculara yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Bugün kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."


Furkan bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 7 maçta forma giydi.
Furkan bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 7 maçta forma giydi.
DHA

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