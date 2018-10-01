Bursaspor'da fatura iki futbolcuya kesildi

Süper Lig’de dün Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yenilen Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba, maç sonu yaptığı açıklamada bazı futbolculara yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Bugün kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."



