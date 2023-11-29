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Spor

CANLI| Galatasaray - Manchester United

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Manchester United maçının canlı anlatımı haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

19:34 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, 3 puan alması halinde önemli bir avantaja sahip olacak.

Galatasaray, 3 puan alması halinde önemli bir avantaja sahip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırlıyor.


Zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Ndonbele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Manchester United:
Onana, Wan-bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund.


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
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