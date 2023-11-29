CANLI| Galatasaray - Manchester United

Galatasaray, 3 puan alması halinde önemli bir avantaja sahip olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırlıyor.
Zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Ndonbele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Manchester United:
Onana, Wan-bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund.
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
1 saat önce