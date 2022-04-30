Trabzonspor-Antalyaspor (CANLI) Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavili takımın bu karşılaşmadan alacağı en az bir puan, Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek. Trabzonspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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