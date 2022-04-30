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Trabzonspor-Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavili takımın bu karşılaşmadan alacağı en az bir puan, Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek. Trabzonspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor-Antalyaspor maçı kaç kaç?
Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Bordo mavili takımın tek hedefi coşkulu taraftarı önünde hanesine en az bir puan yazdırmak ve şampiyonluğunu resmen ilan etmek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Haji, Adriano
Liderin 11i belli oldu

Liderin 11'i belli oldu

​Trabzonspor şampiyonluk maçında Antalyaspor'u konuk ediyor.
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