Trabzonspor-Antalyaspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Bordo mavili takımın tek hedefi coşkulu taraftarı önünde hanesine en az bir puan yazdırmak ve şampiyonluğunu resmen ilan etmek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Haji, Adriano