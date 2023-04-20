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Spor

Cem Bölükbaşı Suzuka'da piste çıkacak

Türk pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da düzenlenecek Super Formula’daki üçüncü yarışına Suzuka Pisti’nde çıkacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:00 . 20/04/2023 Perşembe
AA
Cem Bölükbaşı, 2022 yılında F2'de Charouz Racing System takımında yarıştı.

Cem Bölükbaşı, 2022 yılında F2'de Charouz Racing System takımında yarıştı.

Milli pilot Cem Bölükbaşı Super Formula'daki 3. yarışına Japonya'nın ünlü pisti Suzuka'da çıkacak.


TGM Grand Prix takımı adına yarışan milli sporcu, 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 04.55’te yapılacak antrenman turlarının ardından TSİ 09.55’te sıralama turlarında mücadele edecek.


Yarış, 23 Nisan Pazar günü TSİ 15.45’te gerçekleştirilecek. Formula 2’ye 2022'de yükselen Cem Bölükbaşı, 2023 sezonunda Super Formula'nın ilk yarışını 8'inci, 2. yarışını ise 17'inci sırada tamamladı.


#Super Formula
#Suzuka Pisti
#Türk pilot Cem Bölükbaşı
25 dakika önce
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