Cem Bölükbaşı Suzuka'da piste çıkacak

Super Formula 2023 sezonu ilk resmi testlerinde pilotlar, TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı'nın aracının önünde depremden etkilenen vatandaşları anmak için tören gerçekleştirdi. Sürece yayılacak bir çalışmanın ilk adımı olan bu törenin ardından, sezonun ilk yarışıyla Türkiye için bir yardım kampanyası başlatılması da hedefleniyor.