Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istedi

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ancak MLS yönetimini transferi için ikna etmeye çalıştığı Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istiyor. Yaklaşık 1 yıldır takip edilen oyuncu için onay veren tecrübeli teknik adamın mali şartlar sebebiyle de Kanadalı futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi.
Süleyman HatısaruYeni Şafak
Beşiktaş'ta Cyle Larin transferinde geri sayım sürüyor. Kanadalı futbolcunun bonservisini almak için MLS'i ikna etmeye çalışan siyah beyazlı yönetim, Larin'i Antalya kampına getirmek istiyor.
Özellikle Cenk Tosun'un transferinden sonra forvet bölgesine takviye yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in kendisine önerilen adaylardan en çok Cyle Larin'i istediği belirtildi.
Oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması ve MLS'teki performansını yakından takip eden tecrübeli teknik adamın Atiba Hutchinson'dan da oyuncu hakkında referans aldığı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş önceki günlerde kendisine önerilen İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi istemediğini ifade etmişti. Güneş'in bu bölgede Negredo'ya alternatif olabilecek bir isimle çalışmayı istediği biliniyor.
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