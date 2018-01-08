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Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istedi

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ancak MLS yönetimini transferi için ikna etmeye çalıştığı Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istiyor. Yaklaşık 1 yıldır takip edilen oyuncu için onay veren tecrübeli teknik adamın mali şartlar sebebiyle de Kanadalı futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi.

Süleyman Hatısaru Yeni Şafak
Cyle Larin, MLS'te çıkığı 87 maçta 43 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Cyle Larin, MLS'te çıkığı 87 maçta 43 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin transferinde geri sayım sürüyor. Kanadalı futbolcunun bonservisini almak için MLS'i ikna etmeye çalışan siyah beyazlı yönetim, Larin'i Antalya kampına getirmek istiyor.

Özellikle Cenk Tosun'un transferinden sonra forvet bölgesine takviye yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in kendisine önerilen adaylardan en çok Cyle Larin'i istediği belirtildi.

Oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması ve MLS'teki performansını yakından takip eden tecrübeli teknik adamın Atiba Hutchinson'dan da oyuncu hakkında referans aldığı ifade edildi.

  • Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş önceki günlerde kendisine önerilen İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi istemediğini ifade etmişti. Güneş'in bu bölgede Negredo'ya alternatif olabilecek bir isimle çalışmayı istediği biliniyor.

Cyle Larin transferinde MLS detayı
Cyle Larin transferinde MLS detayı

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferinde MLS yönetiminden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşanıyor. Siyah beyazlıların bedelsiz olarak kadrosuna katacağı söylenen oyuncu için MLS'in kulübünden bağımsız olarak 3.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.MLS kuralları gereği oyuncu boşa çıkamıyor. Sözleşmesi federasyona ait. Yani Beşiktaş pazarlığı MLS yönetimiyle yapmak durumunda. Oyuncuya talep edilen 3,5 milyon Euro. Besiktaş, bu rakamı 500 bin euro düzeyinde sonlandırmaya çalışıyor.Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Kulübü de geçtiğimiz sezon başında MLS'ten Fabian Castillo'yu transfer etmiş ancak uzun süre MLS yönetimiyle görüşmelerde bulunmuştu. 📊Beşiktaş&#39;ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Cyle Larin&#39;in MLS&#39;teki performansı dikkat çekiyor... #CyleLarin #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 7, 2018 at 11:37ös PST)

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