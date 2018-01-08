Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istedi

Beşiktaş'ta Cyle Larin transferinde geri sayım sürüyor. Kanadalı futbolcunun bonservisini almak için MLS'i ikna etmeye çalışan siyah beyazlı yönetim, Larin'i Antalya kampına getirmek istiyor.

Özellikle Cenk Tosun'un transferinden sonra forvet bölgesine takviye yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in kendisine önerilen adaylardan en çok Cyle Larin'i istediği belirtildi.

Oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması ve MLS'teki performansını yakından takip eden tecrübeli teknik adamın Atiba Hutchinson'dan da oyuncu hakkında referans aldığı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş önceki günlerde kendisine önerilen İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi istemediğini ifade etmişti. Güneş'in bu bölgede Negredo'ya alternatif olabilecek bir isimle çalışmayı istediği biliniyor.

📊Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Cyle Larin'in MLS'teki performansı dikkat çekiyor... #CyleLarin #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 7, 2018 at 11:37ös PST )